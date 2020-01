Lyon vence com gol de pênalti no final e avança às quartas da Copa da França

A Copa da França conheceu nesta quinta-feira o seu oitavo e último time classificado às quartas de final. Em um final de jogo eletrizante, o Lyon derrotou o Nice por 2 a 1, na Arena Allianz Riviera, na cidade de Nice, e se juntou a outros cinco clubes da elite francesa na luta pelo título. As exceções são os surpreendentes Épinal e Belfort, que disputam a quarta divisão.

Em campo, o Lyon saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo com um bonito gol do atacante Dembélé. Após cruzamento de Cornet, o zagueiro não achou a bola e o centroavante do Lyon dominou no peito e bateu no canto do goleiro Walter Benítez.

Até os instantes finais da partida, o Lyon se segurou e parecia que garantiria a vaga com tranquilidade. Mas, aos 43 minutos da segunda etapa, o zagueiro brasileiro Dante fez um lindo lançamento para Ounar, que dominou com estilo e acertou um belo chute para empatar o duelo.

Quando o jogo se encaminhava para a prorrogação, o ex-defensor da seleção brasileira fez lambança. Entrou duro em Ekambi e cometeu pênalti. Aos 48 minutos, Aouar, que acabara de entrar, bateu com categoria e fez o gol da classificação do Lyon.

Nas quartas de final, nos dias 11 e 12 de fevereiro, o adversário do Lyon, que jogará como mandante, será o Olympique de Marselha, que eliminou o Strasbourg na quarta-feira ao vencer em casa por 3 a 1. O Paris Saint-Germain enfrentará o Dijon, também fora de casa, o Épinal receberá o Saint-Étienne e o Rennes, atual campeão, visitará o Belfort.