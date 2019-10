Lyon tropeça na estreia de técnico e perseguidores do PSG perdem no Francês

Rudi García estreou com o pé esquerdo como técnico do Lyon e os principais perseguidores do líder Paris Saint-Germain tropeçaram neste sábado, em duelos válidos pela décima rodada do Campeonato Francês.

Garcia, que foi nomeado para o cargo após a demissão de Sylvinho em 7 de outubro, viu o Lyon não ir além do empate por 0 a 0, em casa, contra o lanterna Dijon. O time agora soma oito jogos consecutivos no campeonato sem vencer e ocupa o 16º lugar entre 20 equipes, com dez pontos, 14 atrás do PSG após dez rodadas.

O treinador não foi recebido com muito carinho, já que os torcedores do Lyon ainda têm na memória as passagens de Garcia pelos rivais Olympique de Marselha e Saint-Étienne – após três temporadas, ele deixou o clube de Marselha após três temporadas

em maio.

Também neste sábado, Nantes, Angers e Lille perderam, com o PSG permanecendo com uma vantagem de cinco pontos após golear o Nice por 4 a 1 na sexta-feira. O Nantes perdeu por 1 a 0 na casa do Metz, o Angers caiu por 1 a 0 para o visitante Brest e o Lille foi batido por 2 a 1 pelo Toulouse, fora de casa.

A derrota de Angers permitiu ao Reims alcançar o terceiro lugar, com 17 pontos, após a vitória por 1 a 0, em casa, sobre o Montpellier. No outro jogo do dia, Nimes e Amiens empataram em 1 a 1.