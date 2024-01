Lyon sofre mas vence modesto Bergerac e vai às oitavas da Copa da França

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/01/2024 - 19:52 Para compartilhar:

O Lyon abriu os 16-avos de final da Copa da França com uma vitória sofrida diante do modesto Bergerac, da quarta divisão, nesta sexta-feira (19), em partida disputada em Limoges, e se garantiu na próxima fase do torneio.

Foi um resultado apertado, principalmente levando em conta a diferença de divisões entre os dois adversários, mas foi o suficiente para os lioneses atingirem o seu objetivo.

O jovem ponta belga Malick Fofana colocou o Lyon em vantagem aos 37 minutos, mas Romain Escarpit empatou para o Bergerac pouco antes do intervalo (45’+1).

O empate se manteve até a reta final, quando o volante Maxence Caqueret marcou (78′) e fechou o placar em 2 a 1.

A partir dos 65 minutos, o Bergerac jogou com dez em campo devido à expulsão de Christian Gyeboaho.

As oitavas de final continuam neste sábado com uma rodada de sete jogos, entre eles o do Paris Saint-Germain que recebe o Orleans, da terceira divisão.

— Programação dos 16-avos de final da Copa da França (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Bergerac (4ª) – (+) Lyon 1 – 2

– Sábado:

(13h30) Rodez (2ª) – Monaco

Nantes – Laval (2ª)

Bordeaux (2ª) – Nice

Le Puy (4ª) – Dunkerque (2ª)

Trélissac (4ª) – Brest

Valenciennes (2ª) – Paris FC (2ª)

(16h45) Orléans (3ª) – PSG





– Domingo:

(13h30) Racing CF (4ª) – Lille

Châteauroux (3ª) – Le Havre

Rouen (3ª) – Toulouse

Clermont – Strasbourg

Sochaux (3ª) – Reims

Saint-Priest (5ª) – Romorantin (4ª)

(17h05) Rennes – Olympique de Marselha

– Quarta-feira:

(14h30) Feignies-Aulnoye (4ª) – Montpellier

(+) classificados para as oitavas de final.

