Lyon perde para Rennes e segue no fundo da tabela do Francês

O Lyon, um dos grandes da França em apuros nesta temporada, foi derrotado em casa pelo Rennes por 3 a 2 nesta sexta-feira (26), no jogo que abriu a 19ª rodada do Campeonato Francês.

O time é atualmente o 16º na tabela, o que o levaria para a repescagem para permanecer na elite, e pode cair para as posições de rebaixamento direto, a depender dos demais resultados do fim de semana.

O Clermont (17º), que está dois pontos atrás, joga em casa no domingo contra o Strasbourg (10º).

No jogo desta sexta-feira, no estádio Décines-Charpieu, o Rennes (9º) abriu 3 a 0 no primeiro tempo com os gols de Martin Terrier (22′ e 41′) e Desiré Doué (36′).

Na segunda etapa, o Lyon diminuiu marcando com o brasileiro Henrique (57′) e Alexandre Lacazette (78′), mas a reação parou por aí.

Com 16 pontos em 19 jogos, o Lyon vem fazendo até aqui a sua pior campanha na história do Campeonato Francês.

Já o Rennes é o nono colocado e continua subindo na classificação, depois de emendar um empate e três vitórias nos últimos quatros jogos.

O líder é o Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Brest (3º) no Parque dos Príncipes.

O time parisiense tem oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Nice, que no sábado encara o Metz (15º).

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Lyon – Rennes 2 – 3

– Sábado:

(13h00) Nice – Metz

(17h00) Olympique de Marselha – Monaco

– Domingo:

(09h0) Montpellier – Lille





(11h00) Lorient – Le Havre

Reims – Nantes

Clermont – Strasbourg

(13h05) Toulouse – Lens

(16h45) PSG – Brest

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 43 18 13 4 1 44 14 30

2. Nice 35 18 10 5 3 19 11 8

3. Brest 34 18 10 4 4 27 15 12

4. Monaco 33 18 10 3 5 34 25 9

5. Lille 31 18 8 7 3 24 14 10

6. Reims 29 18 9 2 7 25 24 1





7. Olympique de Marselha 28 18 7 7 4 26 19 7

8. Lens 26 18 7 5 6 21 19 2

9. Rennes 25 19 6 7 6 28 24 4

10. Strasbourg 24 18 6 6 6 19 23 -4

11. Le Havre 22 18 5 7 6 19 20 -1

12. Montpellier 18 18 4 7 7 19 23 -4

13. Nantes 18 18 5 3 10 20 30 -10

14. Toulouse 17 18 3 8 7 16 23 -7

15. Metz 16 18 4 4 10 16 28 -12

16. Lyon 16 19 4 4 11 19 33 -14

17. Clermont 14 18 3 5 10 13 27 -14

18. Lorient 12 18 2 6 10 21 38 -17

