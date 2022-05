Lyon perde para o lanterna do Francês e fica distante de vaga nas competições europeias Equipe não consegue se impor fora de casa contra o Metz e precisa de combinação de resultados para ir a Conference League. Thiago Mendes é expulso no duelo





A temporada irregular do Lyon ganhou mais um capítulo na manhã deste domingo. Fora de casa, a equipe não conseguiu se impor e perdeu por 3 a 2 para o Metz, até então lanterna do Campeonato Francês. Pajot, Lamkel Zé e Boulaya marcaram para os donos da casa. Dembélé fez os dois gols do Lyon, que ainda teve o brasileiro Thiago Mendes expulso na etapa final.

OLHO NA TABELA

Com o resultado, o Lyon praticamente dá adeus às chances de vaga nas competições europeias. Com 55 pontos e em sétimo, a equipe precisa de um milagre para ir a Conference League: além de vencer os dois jogos restantes, é preciso tirar cinco pontos de diferença para Nice e Strasbourg, ambos com 60 pontos. O Metz, por sua vez, voltou a vencer após quatro meses e fica em 19º lugar, com 28 pontos.

METZ LETAL

Com remotas chances de se salvar do rebaixamento, o Metz aproveitou o fator casa e abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Primeiro, aos 27 minutos, Pajot recebeu passe de Lacroix e colocou os donos da casa em vantagem. Aos 40′, foi a vez de Lamkel Zé aproveitar um contra-ataque veloz para marcar um golaço e ampliar a vantagem.

REAÇÃO E GOL NOS ACRÉSCIMOS

Em desvantagem, o Lyon respondeu ainda no primeiro tempo. Aos 43′, Dembélé recebeu passe do brasileiro Tetê e descontou. Na etapa final, o Lyon ainda ficou com 10 em campo após Thiago Mendes ser expulso, mas chegou ao empate aos 39 minutos, novamente com Dembélé. A reação, no entanto, foi em vão. Aos 45′, Boulaya recolocou o Metz na frente e deu a vitória aos donos da casa.

PRÓXIMOS JOGOS

O Lyon volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Nantes. No mesmo horário, o Metz medirá forças com o Angers, novamente em casa.

