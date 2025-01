Lyon perde para Brest (2-1) e fica mais distante do ‘pódio’ da Ligue 1

O Lyon foi derrotado por 2 a 1 em sua visita ao Brest neste sábado (11), pela 17ª rodada da Ligue 1 francesa, desperdiçando a oportunidade de alcançar o Monaco (3º), que não tinha passado de um empate na sexta-feira fora de casa contra o Nantes (2-2).

O Brest abriu 2 a 0 logo cedo com gols de Mahdi Camara (8′) e Ludovic Ajorque (25′) e os ‘Lyonnais’ diminuíram por meio de Jordan Veretout pouco antes do intervalo (45’+2). Mas não conseguiram marcar novamente durante todo o segundo tempo.

A equipe bretã, que faz uma grande campanha na Liga dos Campeões (em que é 8ª colocada), se recuperou da derrota sofrida na semana passada diante do Angers e somou três valiosos pontos para se afastar da zona de rebaixamento e encarar com mais tranquilidade as duas últimas rodadas da competição europeia, a última delas contra o Real Madrid.

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Nantes – Monaco 2 – 2

Auxerre – Lille 0 – 0

– Sábado:

Brest – Lyon 2 – 1

Reims – Nice

(17h05) Rennes – Olympique de Marselha

– Domingo:

(11h00) Le Havre – Lens

(13h15) Montpellier – Angers

Toulouse – Strasbourg

(16h45) PSG – Saint-Etienne

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 40 16 12 4 0 44 14 30

2. Olympique de Marselha 33 16 10 3 3 37 19 18

3. Monaco 31 17 9 4 4 28 18 10

4. Lille 29 17 7 8 2 26 16 10

5. Lyon 28 17 8 4 5 29 22 7

6. Nice 27 16 7 6 3 31 21 10

7. Lens 24 16 6 6 4 19 15 4

8. Toulouse 24 16 7 3 6 18 17 1

9. Auxerre 22 17 6 4 7 24 26 -2

10. Brest 22 17 7 1 9 26 30 -4

11. Strasbourg 20 16 5 5 6 28 28 0

12. Reims 20 16 5 5 6 21 21 0

13. Rennes 17 16 5 2 9 22 23 -1

14. Nantes 16 17 3 7 7 20 27 -7

15. Angers 16 16 4 4 8 16 26 -10

16. Saint-Etienne 16 16 5 1 10 15 35 -20

17. Le Havre 12 16 4 0 12 12 34 -22

18. Montpellier 9 16 2 3 11 15 39 -24

