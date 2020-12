Lyon estabelece preço para saída de Depay; Barça está interessado Clube francês não vê alternativas por conta da proximidade do fim do contrato do atacante holandês e diversas tentativas frustradas de renovação do contrato do camisa 10

O atacante Memphis Depay está próximo de deixar o Lyon em janeiro, segundo a imprensa francesa. A expectativa é de que seu valor seja estipulado em cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) por conta da proximidade do fim do contrato do holandês com seu clube. O Barcelona é o principal favorito para levar o jogador.

Após diversas tentativas frustradas de renovação contratual, o desejo de saída do camisa 10, o término do vínculo do atleta ao final da temporada e a atual crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 são fatores que pesaram na decisão do presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, em se desfazer da estrela do time.

Na atual temporada, Depay participou de 15 jogos do Campeonato Francês e marcou sete gols, mas em apenas cinco partidas, além de distribuir quatro assistências para os companheiros. O atacante é um pedido do técnico Ronald Koeman, do Barça, por terem trabalhado juntos na seleção holandesa.

