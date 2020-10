Lyon entra em campo pelo Francês neste domingo; veja os jogos do dia Comandado por Depay e Aouar, Lyon tenta se aproximar dos líderes, mas enfrenta o Lille, que disputa o primeiro lugar com o Paris Saint-Germain, fora de casa

Sete jogos completam a nona rodada do Campeonato Francês neste domingo. O grande destaque fica por conta de Lille e Lyon, no duelo entre times da parte de cima da tabela. As equipes se enfrentam no Estádio Pierre-Mauroy, às 17h (de Brasília).

+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1

Lille e Lyon estão separados por cinco pontos na tabela de classificação e querem a vitória a qualquer custo para ficarem entre os primeiros colocados. No meio de semana, o Lille entrou em campo pela Liga Europa, enquanto o Lyon teve a semana para trabalhar.

PROVÁVEIS TIMES

Lille: Maignan; Celik, Fonte, Botman e Bradaric; Araújo, Renato Sanches, André e Bamba; Ikone e Yilmaz.

Lyon: Anthony Lopes; Leo Dubois, Marcelo, Diomande e Cornet; Caqueret, Thiago Mendes, Kadewere, Aouar e Toko Ekambi; Depay.

OUTROS JOGOS

Saint-Étienne x Montpellier – 9h

Reims x Strasbourg – 11h

Angers x Nice – 11h

​Nîmes x Metz – 11h

Dijon x Lorient – 11h

Monaco x Bordeaux – 13h

E MAIS:

E MAIS:

Veja também