Lyon empata com Strasbourg e Marcelo pode não enfrentar Barça

O Lyon (3º) teve que se contentar com um empate em 2 a 2 com o Strasbourg (9º), neste sábado pela 28ª rodada do Campeonato Francês, freando suas esperanças de pressionar o Lille na disputa da vice-liderança da competição.

Na partida, o Lyon viu Marcelo ser substituído por lesão, o que coloca em risco a presença do zagueiro brasileiro na crucial partida de volta das oitavas de final da Champions contra o Barcelona, na quarta-feira.

A lesão de Marcelo foi a pior notícia da partida para o Lyon, que na tabela do Campeonato Francês tem 50 pontos, a quatro do Lille, que visita no domingo o Saint-Etienne (5º).

O sentimento para o Lyon é de ter deixado escapar dois pontos, depois de abrir 2 a 0 no placar com dois gols de Moussa Dembelé (3 e 51 min).

O Strasbourg respondeu no segundo tempo com dois gols de Ludovic Ajorque (69 e 70).

Nas outras partidas disputadas neste sábado, o destaque foi o empate em 1 a 1 entre Monaco (17º) e Bordeaux (13º), um resultado que mantém a equipe do Principado a seis pontos de distância da zona de rebaixamento, já que o Dijon (18º) também empatou em 1 a 1 com o Reims (6º).

— Resultados da 28ª rodada do Campeonato Francês:

– Sábado:

Strasbourg – Lyon 2 – 2

Amiens – Nîmes 2 – 1

Monaco – Bordeaux 1 – 1

Dijon – Reims 1 – 1

– Domingo:

(11h00) Montpellier – Angers

Saint-Etienne – Lille

Toulouse – Guingamp

(13h00) Rennes – Caen

(17h00) Olympique de Marselha – Nice

Adiado:

Nantes – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 71 26 23 2 1 79 15 64

2. Lille 54 27 16 6 5 44 23 21

3. Lyon 50 28 14 8 6 47 33 14

4. Olympique de Marselha 44 27 13 5 9 43 35 8

5. Saint-Etienne 43 27 12 7 8 36 33 3

6. Reims 43 28 10 13 5 30 27 3

7. Montpellier 41 27 10 11 6 36 29 7

8. Nice 40 27 11 7 9 20 27 -7

9. Strasbourg 38 28 9 11 8 43 33 10

10. Rennes 37 26 10 7 9 35 34 1

11. Nîmes 36 27 10 6 11 38 40 -2

12. Angers 34 27 8 10 9 31 31 0

13. Bordeaux 33 28 8 9 11 27 30 -3

14. Nantes 31 27 8 7 12 31 34 -3

15. Toulouse 28 27 6 10 11 26 42 -16

16. Amiens 28 28 8 4 16 24 43 -19

17. Monaco 27 28 6 9 13 29 44 -15

18. Dijon 21 27 5 6 16 21 41 -20

19. Caen 20 27 3 11 13 22 36 -14

20. Guingamp 19 27 4 7 16 18 50 -32

bur-nb/am