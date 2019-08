Lyon empata com Bordeaux e pode se distanciar da liderança

O Lyon (4º), reduzido a dez jogadores desde os 30 minutos de jogo, teve que se contentar com um empate em 1 a 1 em casa com o Bordeaux (9º), neste sábado, deixando o PSG, o Rennes e o Angers na liderança da competição.

O time treinado pelo brasileiro Sylvinho, que começou a Ligue 1 com duas vitórias, soma agora uma derrota e um empate, aparecendo na quarta colocação com 7 pontos.

O ponto de desequilíbrio da partida foi a expulsão do brasileiro Thiago Mendes ainda no primeiro tempo, o que dificultou a situação do Lyon.

Com 11 jogadores de cada lado, o Lyon abriu o placar com o holandês Memphis Depay (31). No segundo tempo, porém, o Bordeaux deixou tudo igual com Jimmy Briand (67).

O PSG é o líder provisório da Ligue 1 graças à vitória de sexta-feira sobre o Metz (2-0), mas pode ser superado pelo Rennes (2º), que tem os mesmos 9 pontos, mas encara o Nice (8º) neste domingo.

— Programação e resultados da 4ª rodada do Campeonato francês:

– Sexta-feira:

Metz – PSG 0 – 2

– Sábado:

Lyon – Bordeaux 1 – 1

Nantes – Montpellier 1 – 0

Nîmes – Brest 3 – 0

Angers – Dijon 2 – 0

Toulouse – Amiens 2 – 0

– Domingo:

(10h00) Rennes – Nice

Reims – Lille

(12h00) Strasbourg – Monaco

(16h00) Olympique de Marselha – Saint-Etienne

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 9 4 3 0 1 10 2 8

2. Rennes 9 3 3 0 0 5 1 4

3. Angers 9 4 3 0 1 8 7 1

4. Lyon 7 4 2 1 1 10 2 8

5. Nantes 7 4 2 1 1 4 3 1

6. Toulouse 7 4 2 1 1 4 5 -1

7. Lille 6 3 2 0 1 5 2 3

8. Nice 6 3 2 0 1 5 4 1

9. Bordeaux 5 4 1 2 1 5 5 0

10. Brest 5 4 1 2 1 3 5 -2

11. Reims 4 3 1 1 1 2 1 1

12. Olympique de Marselha 4 3 1 1 1 2 3 -1

13. Nîmes 4 4 1 1 2 6 7 -1

14. Montpellier 4 4 1 1 2 2 3 -1

15. Saint-Etienne 4 3 1 1 1 3 5 -2

16. Metz 4 4 1 1 2 4 6 -2

17. Amiens 3 4 1 0 3 3 6 -3

18. Strasbourg 2 3 0 2 1 1 3 -2

19. Monaco 1 3 0 1 2 2 8 -6

20. Dijon 0 4 0 0 4 1 7 -6

