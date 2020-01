Lyon elimina Nantes e vai às oitavas da Copa da França

O Lyon venceu por 4 a 3 em sua visita ao Nantes, neste sábado, no duelo de destaque deste sábado nos 16-avos de final da Copa da França.

Com dois gols do atacante adolescente Rayan Cherki, de apenas 16 anos (aos 2 minutos e aos 9) e de seus companheiros Martin Terrier (37) e Moussa Dembelé (69), o Lyon abriu uma vantagem confortável de 4 a 1, a vinte minutos do final.

O Nantes reagiu com gols do meia Imran Louza (82) e do atacante nigeriano Moses Simon (86), mas já era tarde. O time não conseguiu levar a partida para a prorrogação e a vaga nas oitavas ficou com o Lyon.

O técnico do Lyon, Rudi Garcia, comentou o desempenho da jovem promessa. “Já sabemos que Rayan Cherki é um garoto com capacidade para ser decisivo. Gostei disso. Meu papel também é diminuir o ânimo, porque todo mundo vai elogiá-lo agora”, explicou o treinador.

– Vitória suada do Lille –

Mais cedo, o Lille, atual vice-campeão da França, teve muito mais dificuldades do que o esperado para se classificar, tendo que se esforçar para vencer o ‘amador’ Gonfreville por 2 a 0, com gols na reta final.

Essa time, que disputa a National 3, quinta divisão do futebol francês, resistiu até o minuto 69 da partida, quando Loic Remy abriu o placar para o time visitante.

E o Lille não teve tranquilidade até o final devido a sua curta vantagem sobre o time da Normandia, até o nigeriano Victor Osimhen marcar o segundo e decretar a vitória já nos acréscimos (90+1).

Foi o décimo quinto gol de Osimhen nesta temporada, somando todas as competições.

O goleiro de Gonfreville, Yoann Blin, foi um pesadelo para os atacantes do Lille nesta partida, disputada no estádio Océane de Le Havre, com mais de 15.000 espectadores nas arquibancadas.

– Saint-Etienne sofre, Strasbourg goleia –

Outro time que também teve que suar para se classificar foi o Saint-Etienne, que venceu por 3 a 2 o Paris FC, da segunda divisão, que chegou a ficar na frente no placar em duas ocasiões.

Os dois gols da virada do Saint-Etienne vieram no segundo tempo, por meio de Charles Abi (aos 70 minutos) e Mathieu Debuchy (77).

O Nice também cumpriu as previsões, ao derrotar o Red Star, da terceira divisão, por 2 a 1 em casa, com gols do brasileiro Danilo Barbosa (26) e do camaronês Ignatius Ganago.

O gol do Red Star foi marcado já nos acréscimos, de pênalti. O Nice teve o controle da partida, sem sustos, mas também sem brilho.

Menos problemas ainda teve o Strasbourg, que goleou (5-1) em sua visita ao Angoulême (da quarta divisão).

Nos demais jogos, o destaque foi o fim da aventura do JS Saint-Pierroise, um clube da ilha da Reunião que joga na sexta divisão e perdeu por 1 a 0 para o Epinal, da quarta.

De qualquer forma, o jogo foi histórico para este modesto time, no qual jogaram nomes importantes como Dimitri Payet, Florent Sinama-Pongolle e Guillaume Hoarau.

Sua presença nesta rodada o tornou o segundo clube de um departamento francês no exterior a disputar os 16-avos da Copa da França, repetindo o feito do Geldar de Kourou, da Guiana Francesa, que havia conseguido a façanha na temporada de 1988-1989 mas também acabou sendo eliminado nessa fase da competição.

Nas oitavas de final haverá também outro time da quarta divisão, o Belfort, que surpreendeu o Nancy (2ª) por 3 a 1.

De uma divisão ainda mais baixa está o Limonest, da quinta divisão, que venceu por 1 a 0 outro time da mesma divisão, o Prix Les Mézières.

— Jogos dos 16-avos de final da Copa da França (horário de Brasília):

– Quinta-feira:

PAU (3ª) – Bordeaux (1ª) 3 – 2 (após prorrogação)

– Sexta-feira:

Granville (4ª) – OLYMPIQUE DE MARSELHA (1ª) 0 – 3

– Sábado:

EPINAL (4ª) – JS Saint-Pierroise (6ª) 1 – 0

NICE (1ª) – Red Star (3ª) 2 – 1

Prix les Mézières (5ª) – LIMONEST (5ª) 0 – 1

Gonfreville (5ª) – LILLE (1ª) 0 – 2

BELFORT (4ª) – Nancy (2ª) 3 – 1

París FC (2ª) – SAINT-ETIENNE (1ª) 2 – 3

Angoulême (4ª) – STRASBOURG (1ª) 1 – 5

Nantes (1ª) – LYON (1ª) 3 – 4

– Domingo:

(13h15) Rouen (4ª) – Angers (1ª)

Athletico Marseille (5ª) – Rennes (1ª)

Montpellier (1ª) – Caen (2ª)

Dijon (1ª) – Nîmes (1ª)

(16h55) Lorient (2ª) – PSG (1ª)

– Segunda-feira:

(16h55) St Pryvé St Hilaire (4ª) – Monaco (1ª)

OBS: As equipes em caixa-alta estão classificadas para as oitavas de final.

