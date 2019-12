Lyon e Monaco em perigo, Marselha na cola do PSG na Ligue 1

O Lyon em perigo contra o Reims, o Olympique de Marselha buscando voltar a vencer, Leonardo Jardim ameaçado no Monaco… A 19ª rodada do Campeonato Francês, última do primeiro turno, promete um sábado animado antes da parada natalina.

Um último esforço: desfalcado pelas lesões de Memphis Depay e Jeff Reine-Adelaide, e em atrito com a torcida organizada, o Lyon (8º) termina o ano em crise, antes que a janela de transferência invernal possa trazer novas esperanças.

Para chegar a 2020 com um pouco mais de paz, o Lyon precisa de uma vitória em casa contra o Reims, um resultado que lhe permitiria se aproximar do pódio da Ligue 1.

Quem também passa por dificuldades é Leonardo Jardim. Demitido em outubro de 2018 pelo Monaco e recontratado três meses depois, o técnico português segue na berlinda no clube monegasco e corre o risco de perder o emprego novamente em caso de tropeço diante do Lille (3º).

“Estou acostumado a trabalhar na dificuldade. Estou aqui para fazer meu trabalho”, garantiu Jardim na quarta-feira, após a derrota (3-0) para o próprio Lille na Copa da Liga.

Após um início muito ruim de temporada, o Monaco (9º) tem como grande objetivo se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Apesar do empate com o Metz no sábado (1-1), acabando com uma sequência de seis vitórias seguidas na Ligue 1, o Olympique de Marselha, segundo colocado, precisa voltar a ganhar para não perder ainda mais de vista o líder do campeonato, o Paris Saint-Germain.

Neymar e companhia recebem no sábado o Amiens (17º) no dia do aniversário de Kylian Mbappé, que tentará aumentar para sete o número de jogos seguidos em que marcou gol.

— Programação e resultados da 19ª rodada do Campeonato francês:

– Sábado:

(16h45) PSG – Amiens

Dijon – Metz

Rennes – Bordeaux

Strasbourg – Saint-Etienne

Monaco – Lille

Reims – Lyon

Nantes – Angers

Nice – Toulouse

Montpellier – Brest

Olympique de Marselha – Nîmes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 42 17 14 0 3 39 9 30

2. Olympique de Marselha 35 18 10 5 3 26 20 6

3. Lille 31 18 9 4 5 23 16 7

4. Rennes 30 17 9 3 5 23 17 6

5. Nantes 29 18 9 2 7 16 16 0

6. Reims 27 17 7 6 4 15 9 6

7. Bordeaux 26 18 7 5 6 28 21 7

8. Lyon 25 18 7 4 7 28 17 11

9. Monaco 25 17 7 4 6 26 25 1

10. Angers 25 18 7 4 7 20 23 -3

11. Saint-Etienne 25 18 7 4 7 21 27 -6

12. Montpellier 24 18 6 6 6 22 19 3

13. Nice 24 18 7 3 8 25 27 -2

14. Strasbourg 24 18 7 3 8 21 23 -2

15. Brest 22 18 5 7 6 21 20 1

16. Dijon 17 18 4 5 9 12 20 -8

17. Amiens 17 17 4 5 8 20 32 -12

18. Metz 16 18 3 7 8 15 26 -11

19. Nîmes 12 17 2 6 9 12 29 -17

20. Toulouse 12 18 3 3 12 19 36 -17

