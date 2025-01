Lyon é eliminado da Copa da França por time da 5ª divisão

O Lyon deu adeus à Copa da França nesta quarta-feira (15), ao ser eliminado na fase de 16-avos de final pelo Bourgoin Jallieu, da quinta divisão francesa.

O modesto clube do leste da França derrubou o atual sexto colocado da Ligue 1 nos pênaltis (4-2), depois de empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

O herói do jogo foi o atacante Mehdi Moujetzky, autor dos dois gols do Bourgoin Jallieu (20′ e 69′).

Depois de sair atrás no placar, o Lyon empatou pouco antes do intervalo com Nemanja Matic (45′) e conseguiu a virada no segundo tempo com Georges Mikautadze (64′), mas não segurou a vantagem e acabou caindo na decisão por pênaltis com as cobranças desperdiçadas de Alexandre Lacazette e Corentin Tolisso, os dois jogadores mais talentosos da equipe.

Ainda nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain enfrenta outro time da quinta divisão, o Espaly Saint-Marciel, por uma vaga nas oitavas de final da Copa da França.

– Jogos dos 16-avos de final da Copa da França:

(+) Dives-Cabourg – Le Puy 1 – 0

(+) Le Mans – Valenciennes 1 – 1 (4-3 nos pênaltis)

(+) Guingamp – Sochaux 2 – 2 (9-8 nos pênaltis)

(+) Reims – Monaco 1 – 1 (3-1 nos pênaltis)

Bastia – (+) Nice 0 – 1

Olympique de Marselha – (+) Lille 1 – 1 (3-4 nos pênaltis)

Quarta-feira:

(+) Bourgoin Jallieu – Lyon 2 – 2 (4-2 nos pênaltis)

Toulouse – Laval

Quevilly – Angers

Troyes – Rennes

Stade Briochin – Annecy

AS Cannes – Lorient

Brest – Nantes

Thaon – Strasbourg

Espaly – PSG

(+): classificados para a próxima fase.

cpb/hpa/iga/dr/cb/yr