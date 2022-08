Lyon dificulta liberação de Lucas Paquetá para o West Ham

Parceria Lance & IstoÉ 25/08/2022 - 16:23 Compartilhe

West Ham e Olympique de Lyon não chegaram a um acordo pela transferência de Lucas Paquetá, mesmo após o clube inglês aumentar a proposta pelo brasileiro para 57 milhões de euros (R$ 290 milhões), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Contudo, a publicação ainda afirma que as conversas continuam, visto que os empresários do ex-jogador do Flamengo estão em Londres para acertarem os termos pessoais com o clube.

+ Técnico do Ajax abre o jogo sobre Antony e transferência para o Manchester United

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, não pretende facilitar o acordo. Lucas Paquetá é um dos principais jogadores do clube francês. A tendência é que o West Ham faça uma nova proposta ao Lyon.

Recentemente, Paquetá também despertou o interesse do Arsenal. O meio-campista da Seleção Brasileira possui contrato com o Lyon até junho de 2025 e pode ser mais um brasileiro a se transferir para a Premier League nesta janela.

E MAIS:

E MAIS: