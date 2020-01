Lyon derrota Nantes fora de casa e vai às oitavas de final da Copa da França

O Lyon conseguiu uma grande vitória neste sábado na Copa da França. Sétima colocada do Campeonato Francês, a equipe da cidade de Lyon derrotou o Nantes (quarto no Francês) por 4 a 3 e se classificou para as oitavas de final do torneio, que é disputado no sistema de mata-mata em jogo único.

A equipe visitante começou a partida em alta voltagem e aos oito minutos já vencia por 2 a 0, com dois gols marcados pelo atacante Cherki. Aos 16, Emond diminuiu a desvantagem dos donos da casa, mas o Lyon voltou a marcar na primeira etapa – Terrier foi o autor do terceiro tento.

No segundo tempo, Dembelé teve a chance de marcar o quarto gol do Lyon na cobrança de um pênalti, mas o goleiro Lafont fez a defesa. Não demorou muito, porém, para o atacante se redimir. No minuto seguinte, Dembelé recebeu um passe de Cherki e marcou após driblar Lafont.

A partida parecia decidida, mas o Nantes acordou nos minutos finais. Aos 36, Louza marcou o segundo gol dos donos da casa e Simon anotou o terceiro quatro minutos depois. Até o fim do duelo, o Nantes pressionou muito o Lyon em busca do empate, mas a equipe visitante conseguiu segurar a vantagem e, assim, garantir a classificação para as oitavas.

Outros quatro clubes que fazem parte da primeira divisão da França estiveram em ação neste sábado pela Copa da França, e todos se classificaram. Com gols de Remy e Osimhen, ambos marcados no segundo tempo, o Lille derrotou o Gonfreville fora de casa por 2 a 0 e se manteve vivo na competição.

Em casa, o Nice derrotou o Red Star por 2 a 1. O primeiro gol da equipe do sul da França foi marcado pelo volante brasileiro Danilo, jogador que começou a sua carreira no Vasco. O Saint-Etienne, fora de casa, derrotou o Paris FC por 3 a 2 depois de estar duas vezes atrás no marcador. E o Strasbourg, que enfrentou o Angouleme como visitante, levou um gol logo no comecinho da partida, mas teve tranquilidade para virar o jogo e terminou vencendo de goleada: 5 a 1.