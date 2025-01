Lyon demite técnico Pierre Sage

O técnico do Lyon, Pierre Sage, foi demitido nesta segunda-feira (27), pouco mais de um ano depois de assumir o cargo, após o empate em 1 a 1 com o Nantes no fim de semana, confirmou uma fonte próxima do clube.

A decisão de demitir Sage surpreende pelo ‘timing’ escolhido, a três dias do jogo decisivo contra o Ludogorets, pela última rodada da primeira fase da Liga Europa, antes de visitar o Olympique de Marselha no próximo sábado, pelo Campeonato Francês.

Na próxima quinta-feira, o Lyon pode garantir uma vaga direta nas oitavas da Liga Europa em caso de vitória. Na Ligue 1, o time é o sexto colocado, a três pontos do Nice (4ª), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Sage, de 45 anos, não resistiu ao mau início de 2025 para o Lyon, com apenas uma vitória em janeiro, contra o Montpellier (1 a 0).

Neste mês, a equipe foi derrotada pelo Brest (2 a 1) e eliminada na fase de 16-avos de final da Copa da França pelo Bourgoin-Jallieu, da quinta divisão.

Antes do jogo de domingo com o Nantes, o Lyon vinha de dois empates sem gols, contra Toulouse e Fenerbahçe.

O substituto de Pierre Sage pode ser o português Paulo Fonseca, que estaria em contato há dias com John Textor, presidente-proprietário do clube e também dono da SAF do Botafogo.

Fonseca começou a atual temporada no Milan, mas depois de um início complicado foi demitido no dia 30 de dezembro.

O sucessor de Sage será o sétimo treinador do Lyon desde a saída de Bruno Génésio em junho de 2019, o que deixa evidente a instabilidade do projeto do clube.

Sage havia chegado ao Lyon em novembro de 2023, já como o terceiro técnico da equipe na temporada, depois das passagens de Laurent Blanc e Fabio Grosso, que ficou apenas 73 dias no cargo.

