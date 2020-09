Lyon decepciona, não cria muitas oportunidades e empata com Lorient Time de Rudi Garcia venceu apenas um jogo na Ligue 1 na estreia da equipe na competição e não consegue alcançar primeiras posições na tabela de classificação do Francês

O Lyon segue decepcionando seus torcedores no Campeonato Francês e neste domingo apenas empatou com o Lorient por 1 a 1. Após um primeiro tempo morno e sair perdendo na segunda etapa, os visitantes conseguiram empatar, mas não chegaram ao segundo gol.

JOGO MORNO

O primeiro tempo entre Lyon e Lorient-Bretagne foi morno e com poucas oportunidades para as duas equipes. As melhores chances do time de Rudi Garcia surgiram com Cornet finalizando em cobrança de falta para boa defesa de Nardi e um chute de fora da área de Diomandé para outra intervenção tranquila.

QUEM NÃO FAZ, LEVA

Sem criar muito e sem aproveitar as poucas chances, o Lorient aproveitou um rápido contra ataque para abrir o placar com Wissa em jogada muito veloz após receber passe preciso de Hamel aos 20 minutos. Foi a primeira chance clara da equipe mandante durante toda a segunda etapa.

REAÇÃO

Após o gol, o Lorient se fechou para tentar garantir a vitória e os visitantes encontravam dificuldade para furar a defesa. Em linda jogada individual, Dubois recebeu pelo lado direito, cortou para o meio e finalizou com a perna canhota para empatar o placar aos 30 minutos. Apesar das tentativas, o Lyon não conseguiu produzir muito perigo ao adversário.

