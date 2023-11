Lyon consegue 1ª vitória no Campeonato Francês, mas segue na lanterna

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 19:39 Para compartilhar:

O Lyon, último colocado do Campeonato Francês, conseguiu sua primeira vitória na temporada neste domingo (12), na 12ª rodada, ao vencer o Rennes fora de casa por 1 a 0.

O gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo irlandês Jake O’Brien (69′), depois de o time da casa ficar com um jogador a menos desde o início da partida, com a expulsão de Guela Doué (5′).

O Lyon segue na lanterna do campeonato com apenas 7 pontos, mas a vitória dá ânimo à equipe antes da paralisação para o calendário Fifa.

Por sua vez, o Rennes (13º) continua irregular na temporada e se distancia de seu objetivo de brigar por uma vaga nas copas europeias.

Em crise, o Olympique de Marselha foi derrotado no último jogo do dia pelo Lens (6º) por 1 a 0, com um gol no apagar das luzes de Jonathan Gradit (90′).

O resultado deixa o Olympique na décima posição, com 13 pontos, em uma temporada decepcionante até aqui.

Vice-lanterna da Ligue 1, o Clermont (9 pontos) venceu o Lorient (16º) por 1 a 0.

Também neste domingo, o Metz (11º) derrotou o Nantes (8º) por 3 a 1 para sair da zona de perigo.

Já o Lille subiu para a quarta colocação, apesar do decepcionante empate em casa com o Toulouse (14º) em 1 a 1.

O líder do campeonato é o Paris Saint-Germain, que no sábado venceu o Reims (5º) por 3 a 0, com três gols de Kylian Mbappé.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Montpellier – Nice 0 – 0

– Sábado:

Reims – PSG 0 – 3

Le Havre – Monaco 0 – 0

– Domingo:





Lille – Toulouse 1 – 1

Clermont-Ferrand FC – Lorient 1 – 0

Metz – Nantes 3 – 1

Rennes – Lyon 0 – 1

Lens – Olympique de Marselha 1 – 0

– Quinta-feira:

(16h30) Brest – Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 27 12 8 3 1 29 9 20

2. Nice 26 12 7 5 0 13 4 9

3. Monaco 24 12 7 3 2 25 14 11

4. Lille 20 12 5 5 2 15 11 4





5. Reims 20 12 6 2 4 17 15 2

6. Lens 16 12 4 4 4 13 13 0

7. Le Havre 15 12 3 6 3 12 13 -1

8. Brest 15 11 4 3 4 11 13 -2

9. Nantes 14 12 4 2 6 17 23 -6

10. Olympique de Marselha 13 11 3 4 4 12 13 -1

11. Metz 13 12 3 4 5 12 18 -6

12. Montpellier 12 11 3 4 4 15 14 1

13. Rennes 12 12 2 6 4 16 16 0

14. Toulouse 12 12 2 6 4 13 16 -3

15. Strasbourg 12 11 3 3 5 9 15 -6

16. Lorient 11 12 2 5 5 15 21 -6

17. Clermont-Ferrand FC 9 11 2 3 6 8 14 -6

18. Lyon 7 11 1 4 6 9 19 -10

lve/mdm/dr/mcd/cb

