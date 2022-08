Lyon abre Ligue 1 com vitória sobre Ajaccio (2-1) na volta de Lacazette

AFP 05/08/2022 - 19:07 Compartilhe

O Lyon venceu o Ajaccio em casa (2-1) nesta sexta-feira no primeiro jogo da primeira rodada da Ligue 1 (temporada 2022-23), com o atacante Alexandre Lacazette marcando um gol de pênalti na volta oficial ao clube que o revelou.

O brasileiro Mateus Tetê abriu o placar para o Lyon no início do jogo, aos 11 minutos, antes de Lacazette ampliar dez minutos depois (21) convertendo a penalidade máxima.

Thomas Mangani (30), também de pênalti, diminuiu para o clube corso recém promovido à Ligue 1.

O goleiro do Lyon, Anthony Lopes, foi expulso no lance em que cometeu esse pênalti.

A partida também foi marcada pela expulsão de um jogador do Ajaccio, Romain Hamouma, nos acréscimos do primeiro tempo, o que fez os dois times jogarem a segunda etapa com dez em campo.

Lacazette, de 31 anos, foi o protagonista na noite desta sexta-feira no estádio de Décines-Charpieu, disputando seu primeiro jogo no campeonato francês desde que deixou o Lyon, o clube que o revelou, em 2017, rumo ao Arsenal e onde estreou na Ligue 1 em maio de 2010.

A primeira rodada francesa continua neste sábado, com destaque para a visita do campeão e grande favorito, o Paris Saint-Germain, ao Clermont-Ferrand.

O atacante Kylian Mbappé não estará em campo com seus companheiros nessa partida em Auvergne, devido a um desconforto na coxa.

— Jogos da 1ª rodada da Ligue 1 francesa:

– Sexta-feira:

Lyon – Ajaccio 2 – 1

– Sábado:

(12h00) Strasbourg – Monaco

(16h00) Clermont – PSG

– Domingo:

(08h00) Toulouse – Nice

(10h00) Lens – Brest

Angers – Nantes

Montpellier – Troyes

Lille – Auxerre

(12h05) Rennes – Lorient

(15h45) Olympique de Marselha – Reims

