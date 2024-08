Lyft reverte prejuízo e tem lucro US$ 5 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 11:04 Para compartilhar:

A Lyft teve lucro líquido de US$ 5 milhões no segundo trimestre de 2024, revertendo prejuízo de US$ 114,3 milhões em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 7. Esta é a primeira vez que a empresa de serviços de carona norte-americana registra lucro em seus resultados trimestrais.

Em termos ajustados, a Lyft teve lucro de US$ 0,01 por ação entre abril e junho, também revertendo prejuízo de US$ 0,30 por ação do ano passado. O resultado veio bem abaixo do esperado pelo consenso de analistas da FactSet, que previam lucro por ação ajustado de US$ 0,16.

Já a receita aumentou para US$ 1,44 bilhão no trimestre, acima dos US$ 1,02 bilhão registrados no ano passado e da projeção da FactSet, de US$ 1,39 bilhão. A empresa de serviços de carona também registrou um aumento de 17% nas reservas brutas, a US$ 4,0 bilhões, e o número de passageiros ativos aumentou 10%.

Para o terceiro trimestre, a Lyft projeta reservas brutas entre US$ 4,0 bilhões a US$ 4,1 bilhões, levemente abaixo da expectativa da FactSet, de US$ 4,15 bilhões.