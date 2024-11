Lyft eleva projeções após alta no número de passageiros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2024 - 17:08 Para compartilhar:

A Lyft elevou suas projeções após anunciar aumento de 16% nas reservas brutas, para US$ 4,12 bilhões no terceiro trimestre, à medida que o número de usuários ativos subiu para o recorde de 24,4 milhões no período. O resultado superou as estimativas dos analista consultados pela FactSet que previam US$ 4,08 bilhões em reservas, enquanto o número de passageiros esteve dentro do esperado.

O desempenho da empresa se deve a uma parceria estratégica com o aplicativo de entrega DoorDash, que oferece benefícios exclusivos aos passageiros que vinculam suas contas DashPass. A Lyft também anunciou acordos com outras companhias, como Mobileye, May Mobility e Nexar.

A receita da Lyft aumentou 32% no comparativo anual, para US$ 1,52 bilhão, acima da expectativas do Wall Street de US$ 1,44 bilhão. As perdas foram maiores ano após ano devido a uma despesa de impairment de US$ 36,4 milhões, relatando um prejuízo de US$ 12,4 milhões no trimestre em comparação a perda de US$ 12,1 milhões no mesmo período do ano passado.

A Lyft projetou reservas brutas no quarto trimestre de US$ 4,28 bilhões a US$ 4,35 bilhões, representando um aumento de até 17%. A companhia também prevê um crescimento bruto das reservas de 17%.