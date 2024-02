Lyft corta prejuízo líquido para US$ 26,3 milhões no 4º trimestre de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 10:53 Para compartilhar:

A Lyft teve prejuízo líquido de US$ 26,3 milhões no quarto trimestre de 2023, abaixo do prejuízo de US$ 588,1 milhões registrado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado na terça-feira, 13. Em termos ajustados, a empresa teve lucro por ação de US$ 0,18 no período, o dobro da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,09.

Já a receita da Lyft foi de US$ 1,2 bilhões entre outubro e dezembro, uma alta de 4% na comparação anual e praticamente em linha com a projeção da FactSet.

A empresa também projetou um faturamento melhor do que o esperado para o trimestre atual e um fluxo de caixa positivo ao longo de 2024.

A Lyft prevê ainda uma expansão na margem do seu Ebitda de aproximadamente 50 pontos-base na taxa anual em 2024.

Com os resultados, a ação da empresa salta 20,61% no pré-mercado em Nova York, às 10h38 (de Brasília).

