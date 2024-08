LWSA soma R$ 18,3 milhões de lucro líquido no 2º trimestre, revertendo prejuízo de R$ 39 Mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 19:15 Para compartilhar:

A LWSA (antiga Locaweb) registrou lucro líquido de R$ 18,3 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 39 milhões apurado no mesmo trimestre de 2023.

No período, o Ebitda ficou em R$ 57,8 milhões, alta de 19,4% na comparação anual. O resultado ajustado também apresentou crescimento de 22% ante o segundo trimestre do ano passado, com 19,5% de margem Ebitda ajustada.

A receita operacional líquida somou R$ 336 milhões, avanço de 7,1% ante um ano antes. Enquanto no segmento de Commerce, a receita atingiu R$ 230,5 milhões, alta de 10,4% na mesma base de comparação.

A LWSA afirma que a reestruturação operacional e comercial de Squid impactou o crescimento anual tanto do segmento de Commerce quanto do consolidado. “Excluindo os efeitos de Squid da comparação anual, a receita líquida do segmento de Commerce cresceu 17,3% na comparação anual”, diz a empresa.

Na base anual, a dívida líquida da LWSA caiu 46,6%, para R$ 565,8 milhões. Enquanto o resultado financeiro líquido no segundo trimestre registrou uma despesa de R$ 4,2 milhões.