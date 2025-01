LVMH tem receita de 23,93 bilhões de euros no 4º tri e supera previsão; faturamento cai em 2024

A LVMH, líder do setor de luxo, obteve receitas de 23,93 bilhões de euros no quarto trimestre de 2024, 1% acima organicamente em comparação com o mesmo período do ano anterior, informou a companhia nesta terça-feira, 28. Os analistas previam receitas de 23,50 bilhões de euros e esperavam que o gigante do luxo liderado pelo bilionário Bernard Arnault registrasse um declínio orgânico de 1,26%, de acordo com uma sondagem de estimativas.

O núcleo dos negócios da empresa, que abriga marcas como Louis Vuitton e Dior, registrou faturamento de 11,14 bilhões de euros no trimestre, superando as projeções dos analistas de 10,91 bilhões de euros.

Em todo o ano de 2024, a receita da companhia foi de 84,68 bilhões de euros, um crescimento de 1% organicamente, mas indicando queda de 2% com base nos termos reportados em 2023. O resultado ficou acima das estimativas de mercado de 84,36 bilhões de euros.

Em 2024, o lucro líquido da companhia foi de 12,55 bilhões de euros, o que correspondeu a uma queda de 17%. A LVMH teve lucro recorrente de 19,57 bilhões de euros em 2024, -14% ante 2023.