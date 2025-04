LVMH registra receita aquém do esperado, mas cita resiliência apesar de guerra comercial

A gigante francesa de luxo LVMH registrou receita de 20,31 bilhões de euros nos primeiros três meses do ano, abaixo da projeção de analistas de 21,21 bilhões de euros e 3% menor em termos orgânicos do que no mesmo período do ano anterior. Em comunicado publicado nesta segunda-feira, 14, no entanto, o conglomerado do bilionário Bernard Arnault menciona que demonstrou “boa resiliência” e manteve seu “poderoso impulso inovador”, apesar de um ambiente geopolítico e econômico conturbado.

O principal negócio de moda e artigos de couro do grupo, que abriga marcas como Louis Vuitton e Dior, registrou vendas de 10,11 bilhões de euros, queda de 5% em termos orgânicos em relação ao ano anterior. A projeção de analistas compilados na Visible Alpha era de 10,57 bilhões de euros para o setor.

*Com informações da Dow Jones Newswires