‘Luxo acessível’: Toscana domina enoturismo na Itália

ROMA, 21 SET (ANSA) – Por ocasião do início do período da colheita de uvas de vinho (vindima), a plataforma Airbnb revelou dados sobre o enoturismo na Itália, com base nas reservas de imóveis recebidas na categoria “Vinhedos”.

Desde que foi lançada, em maio de 2022, a seção acolheu 500 mil viajantes na Itália. A nível global a categoria conta com 160 mil alojamentos.

Na Itália, a Toscana domina o pódio, com destinos nas três primeiras posições do ranking de maior número de noites reservadas no período da vindima.

San Gimignano, Montepulciano e Greve in Chianti, todas na região, ocupam o top 3, seguidas de Bardolino (Vêneto) em quarto; Pantelleria (Sicília) em quinto; Garda (Vêneto) em sexto; Vietri sul Mare (Campânia) em sétimo; Bosa (Sardenha) em oitavo, Orvieto (Úmbria) em nono; e Lazise (Vêneto) em décimo.

O custo médio da diária fica em 170 euros (R$ 892), e a média dos viajantes por local fica entre três e quatro pessoas, ou seja, entre 40 (R$ 209) e 60 euros (R$ 314) em média, a diária, por pessoa.

É um luxo acessível, na avaliação da plataforma, que destacou que são mais frequentes as viagens a dois e em família, que totalizam 65% das reservas.

Entre os locais mais chamativos estão a torre de um antigo castelo em Poggibonsi, um dammuso (estrutura arquitetônica de pedra, tradicional dessa região) em Pantelleria, e locais históricos como uma villa com torre pombal do século 14, no coração da Valpolicella Classica. (ANSA).

