Luxemburgo testa Vasco com quatro volantes para duelo de domingo com o São Paulo

Vanderlei Luxemburgo testou o time do Vasco, nesta quinta-feira, com quatro volantes para o jogo de domingo, às 16 horas, em São Januário, contra o São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico colocou Andrey no meio-campo entre os titulares, em substituição a Cáceres, levando Yago Pikachu à lateral-direita, sua posição de origem. Desta forma, Luxemburgo pode levar a campo a seguinte formação: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Castán e Henrique; Richard, Raul, Andrey e Marcos Junior; Talles e Marrony.

Com esta escalação, o mais provável é que Richard atue mais à frente da zaga, enquanto Raul, Andrey e Marcos Junior se distribuem mais à frente tanto na marcação como na armação das jogadas para o aproveitamento de Talles e Marrony no ataque.

Rossi, que passou por cirurgia para a retirada do apêndice em 24 de julho, deve voltar pelo menos ao banco de reservas, após ficar de fora de quatro jogos: Palmeiras, CSA, Goiás e Flamengo.

O Vasco ainda sofre com o fantasma da zona de rebaixamento no Brasileiro, ao se colocar na 15ª colocação, com 17 pontos, quatro à frente da Chapecoense, primeira equipe na zona de rebaixamento.