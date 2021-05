Luxemburgo será comentarista nas finais do Paulistão e terá Andrés Sanchez como companheiro Rádio Capital de São Paulo fechou contrato com as icônicas figuras do futebol brasileiro para as decisões do Campeonato Paulista

Sem trabalhar com futebol deste fevereiro deste ano, quando foi demitido do Vasco ao término do Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo retorna às atividades, entretanto, de uma maneira diferente. Pela Rádio Capital, o técnico estreará em transmissões esportivas como comentarista nas decisões do Paulistão. A ideia é de Olivério Júnior, que ainda contratou o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, para compor a equipe ao lado do treinador.

O furo foi dado por Milton Neves, em seu blog no “UOL”.

Luxa e o polêmico Andrés Sanchez estarão presentes nas transmissões de Palmeiras e São Paulo. O primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista está marcada para a próxima quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque.

– Estou muito feliz porque assistirei futebol sem ter que me preocupar com o resultado do jogo. Vou aproveitar mais – disse Luxemburgo em entrevista ao “UOL”.

Idealizador do projeto, Olivério Júnior tem um motivo para contratação do treinador e do ex-presidente. O jornalista é assessor de imprensa de ambas as figuras e acredita que pode alavancar a audiência com suas presenças.

A ideia da rádio é atrair mais vozes reconhecidas no esporte. A Capital FM já conta com José Silvério, narrador que deverá comandar a transmissão da final e estava fora do ar desde o ano passado, quando foi finalizado seu contrato com a rádio Bandeirantes.

