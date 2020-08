Luxemburgo segura ímpeto com garoto: ‘Precisa ser só o Patrick’ Treinador do Palmeiras evita entrar na onda de apelidos e comparações com jogadores famosos e pede 'pezinho no chão' para o volante manter bom futebol como titular

São apenas 15 jogos como profissionais com a camisa do Palmeiras e o bom momento de Patrick de Paula tem chamado a atenção. Protagonista do título paulista ao bater o pênalti decisivo contra o Corinthians, o garoto de 20 anos é titular da equipe de Vanderlei Luxemburgo.

A personalidade e a técnica do camisa 5 já começam a render apelidos e comparações por parte da torcida com o ex-jogador francês Patrick Vieira e Paul Pogba, do Manchester United.

Para o técnico Vanderlei Luxemburgo é importante o volante manter o “pezinho no chão” para seguir com o bom futebol apresentado até o momento e que o fez tornar-se titular com apenas 15 jogos como profissional alviverde.

– Está acontecendo o que acontece no futebol brasileiro. Estão colocando como Pogba, Patrick Vieira e ele é só o Patrick. E se ele não conseguir jogar como vocês (imprensa) estão falando, vai tomar porrada de vocês. As informações dele no sub-20 eram maravilhosas, cometeu erros que vocês não falaram, porque ganhamos, mas poderia ter uma discussão diferente se o resultado fosse outro. Vocês estão falando em Pogba, mas poderia ser Pogbosta. Tem que colocar o pezinho no chão, saber que estava há dois anos jogando futebol de favela. Sem comparação com ninguém, para buscar o espaço dele – afirmou o treinador, durante entrevista coletiva na Academia de Futebol.

Patrick Vieira e Gabriel Menino são os principais destaques da base palmeirense na temporada. A dupla tem atuado junta no meio de campo.

