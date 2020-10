Luxemburgo se despede do Palmeiras em postagem nas redes sociais Treinador agradece oportunidade de comandar o Verdão pela quinta vez na carreira e exalta feitos com as conquistas do Campeonato Paulista, após 12 anos, e Florida Cup

Logo após encerrar sua passagem pelo Palmeiras, informação que o LANCE!/NOSSO PALESTRA publicou em primeira mão, o treinador Vanderlei Luxemburgo usou seus perfis no Instagram e no Twitter para agradecer o clube e aos torcedores. No vídeo, lembrou da conquista do Paulistão e agradeceu pela chance de voltar ao clube onde foi tantas vezes campeão:

“Boa noite, palmeirense. Ao que apoiaram e criticaram, são todos palmeirenses e eu gosto muito do Palmeiras. O convite que o Palmeiras me fez foi para fazer uma reconstrução, um processo que precisava ser remodelado, eu me propus. O êxito foi alcançado. Fomos Campeões Paulista, da Florida Cup, lideramos a Libertadores, estávamos brigando na parte de cima do Brasileiro e, com três derrotas, tomaram a decisão de me mandaram embora. Faz parte do futebol. Queria agradecer aos jogadores, aos dirigentes e parceiros que estiveram comigo lá. E agradecer ao Palmeiras pela quinta vez, a quinta passagem. Muito obrigado a todos vocês”.​

