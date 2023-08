Luxemburgo resite a falar em rebaixamento no Corinthians: ‘Não vou mudar meu pensamento’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 0:05 Compartilhe

O empate por 1 a 1 com o Goiás, na Neo Química Arena, complicou o Corinthians na tabela do Brasileirão, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo evita falar em tom de briga contra o rebaixamento. Questionado sobre a situação do time, durante coletiva de imprensa após o jogo, o treinador alvinegro citou o jogo atrasado contra o Grêmio, da 15ª rodada, que foi marcado pela CBF para o dia 18 de setembro, para argumentar que o cenário não é tão ruim quanto parece.

“Eu estou desde o início respondendo essas perguntas. Nós temos 25 pontos e um jogo a menos. Se vencermos, vamos a 28 pontos e já estaria na zona de cima. Essa pergunta vai sempre existir. Então, não vai mudar meu pensamento”, afirmou Luxemburgo, sem deixar de admitir que o empate não foi um bom desfecho. “O resultado foi muito ruim para nós, poderíamos estar encostados na parte de cima”.

O Corinthians está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, quatro pontos acima do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Os santistas jogam neste domingo, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, e podem diminuir essa distância para um ponto. Entre os dois times paulistas, estão Internacional, que empatou com o Flamengo, e o próprio Goiás, com 25 e 24 pontos, respectivamente. Há, ainda, o Bahia, em 16º, logo acima do Santos, também com 21 e prestes a enfrentar o líder Botafogo no Engenhão.

A sequência dos corintianos no Brasileirão será complicada. Daqui a uma semana, voltarão à Neo Química Arena para fazer um clássico com o Palmeiras. Em seguida, emplacam uma série de duelos com Fortaleza, Botafogo, Grêmio, São Paulo, Flamengo e Fluminense. “A sequência pode ser muito ruim ou pode ser muito boa para nós”, disse Luxemburgo sobre a dura série de partidas.

Antes disso, contudo, a prioridade é duelo de volta das quartas de final da Sul-Americana, com o Estudiantes, em jogo marcado para as 21h30 de terça-feira, na Argentina. Ao mandar um time misto a campo contra o Goiás e colocar titulares como Renato Augusto e Rojas no segundo tempo, Luxemburgo já pensa na decisão. “O planejamento começou quando fiz substituições. Um trabalho físico pensando já na terça-feira”, afirmou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias