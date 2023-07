Luxemburgo relembrou cobranças da torcida para motivar Corinthians antes do clássico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 18:06 Compartilhe

O técnico Vanderlei Luxemburgo relembrou os momentos mais intensos de pressão vividos pelo Corinthians nesta temporada para motivar os jogadores antes da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na terça-feira, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil. Em vídeo dos bastidores do clássico, publicado pelo clube nesta quinta, o treinador aparece fazendo um discurso enérgico e citando cobranças recentes feitas por torcedores para motivar o elenco.

“Só quero lembrar vocês o seguinte: nós não estamos aqui jogando um jogo decisivo para ir a uma final de uma competição pedindo favor a ninguém. Ninguém deixou a gente chegar. A gente não pode esquecer que dois meses atrás, não podia chegar no hotel, não podia circular com nossa família, não podia ir em um restaurante, não podia curtir nossa vida. Não podia fazer p… nenhuma, era proibido. E no hotel, descia para tirar foto com alguém e não podia”, disse.

Em outra parte da preleção, Luxemburgo lembra um episódio vivido pelo zagueiro Gil. No início deste mês, três torcedores enfrentaram o defensor no hotel em que a delegação corintiana estava hospedada em Belo Horizonte, antes de enfrentar o Atlético-MG. Um dos homens disse que Gil estava “roubando o clube”.

“Futebol é muito dinâmico e às vezes a gente esquece dessa p… muito rápido. Ninguém sofreu de graça. Nós viemos por competência nossa, isso não pode ser esquecido. É assim que ganha, coletivamente. Quando bateram no Gil, bateram em nós. Quando bateram em você, bateram em nós. É uma decisão. Isso se chama Corinthians. Chama o torcedor para dentro de campo”, afirmou Luxemburgo.

A vitória por 2 a 1, com dois gols de Renato Augusto, deixou o Corinthians com a vantagem de jogar por um empate na partida de volta. Os rivais paulistas decidem a vaga na final no dia 16 de agosto, às 19h30, no Morumbi. O outro finalista sairá do embate entre Grêmio e Flamengo. No primeiro jogo, nesta quarta, os flamenguistas venceram por 2 a 0 em Porto Alegre.

