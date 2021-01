Luxemburgo recupera a confiança dos atletas e Vasco volta a ser mais competitivo no Brasileirão Em apenas duas partidas, jogadores que tiveram suas atuações criticadas pela torcida cruz-maltina crescem de rendimento e se destacam no momento decisivo da competição

Ainda é cedo para dizer que com Luxemburgo o Vasco se livrará do rebaixamento e alçará voos ainda maiores como uma vaga na Sul-Americana. Contudo, é inegável a mudança de postura da equipe em apenas duas partidas. Em campo, o que se viu foi um time mais confiante e competitivo, com destaque para o uso de atletas da base e a recuperação de jogadores questionados pela torcida.



Recuperação de atletas importantes do elenco

Desde que retornou ao clube, o experiente treinador fez mudanças significativas nesses 10 dias e o Gigante da Colina voltou a não depender apenas do seu artilheiro. Diante de Atlético-GO e Botafogo, Henrique, Talles Magno e Yago Pikachu, que não tiveram boas atuações no ano passado, foram responsáveis por momentos decisivos nas partidas e ajudaram o time a somar quatro pontos nos confrontos diretos.

O lateral-esquerdo não passou confiança à torcida durante 2020, foi bastante questionado e chegou a perder a vaga para Neto Borges. Neste domingo, em São Januário, o jogador salvou o Vasco em mais um lance capital, tirando auma bola em cima da linha e salvando o que poderia ser o empate do Botafogo naquele momento. Algo semelhante aconteceu no fim do jogo em Goiânia, quando o camisa 37 tirou afastou o perigo e o Vasco do Z4.

– O pessoal quer que o Henrique faça o gol. Lateral a primeira função é defender, a segunda é apoiar e a terceira é resolver na linha de fundo. Disse para ele botar um algodão no ouvido. Bruno e Henrique deram condição de Castan ficar melhor posicionado em campo – disse Luxemburgo em entrevista coletiva.

Além de Henrique, dois outros jogadores importantes no grupo voltaram a ter boas atuações sob a batuta de Luxemburgo: Talles Magno e Yago Pikachu. O jovem, que atuou pela primeira vez com a camisa do Vasco em 2019, reencontrou o treinador que o revelou para o futebol e já mostrou evolução no duelo contra o Botafogo. Ele teve a melhor nota no portal “Sofascore”, e voltou a balançar as redes.

Atuando mais próximo do centroavante Germán Cano, Talles esteve mais solto, com mais confiança para mostrar o seu futebol de maneira objetiva e perto do gol adversário. No primeiro tento do jogo contra o Botafogo, o lance começou com um cruzamento na medida de Henrique para o camisa 11 só escorar de cabeça no fundo da meta de Diego Cavalieri.

– Só tenho a agradecer ao Vanderlei por confiar no meu futebol. Ele sempre me ajudou, conversamos bastante na sua chegada, recebi muitos conselhos, estou escutando bastante e voltando a jogar o futebol que sempre joguei. O dia a dia com ele é diferente e com certeza eu consegui recuperar a confiança. O grupo está unido num só objetivo, que é tirar o Vasco dessa situação ruim no campeonato. Sei que temos total capacidade de fazer isso e a atuação de ontem foi um primeiro passo para concluirmos nossa meta até o final do Brasileiro – ressaltou Talles Magno.

Já Yago Pikachu, por sua vez, foi muito criticado pela torcida durante o ano de 2020, e teve uma queda brusca de rendimento atuando como lateral-direito. Com o retorno de Vanderlei, o atleta voltou a jogar como ponta, mais por dentro, com uma boa dinâmica com os laterais Léo Matos e Cayo Tenório. A coroação veio no pênalti contra o Botafogo, em que o atleta bateu, e marcou o seu centésimo gol na carreira.

