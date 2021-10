Luxemburgo reclama de arbitragem após derrota do Cruzeiro para o Remo: ‘deixou o jogo moroso’

A derrota por 3 a 1 do Cruzeiro para o Remo, nesta quinta-feira, 28 de outubro, no Independência, pela 32ª rodada da Série B encerraram de vez as chances celestes de acesso, pois o time mineiro só poderá chegar a 57 pontos, caso vença todos os jogos.

Para Vanderlei Luxemburgo, parte da culpa pelo revés é do árbitro .Douglas Schwengber da Silva que teria deixado o jogo “moroso”, travando muita a partida, o que acabou prejudicando a Raposa na visão do treinador.

Com o resultado, o Remo chegou aos 41 pontos, subindo para a 11ª posição, enquanto o Cruzeiro caiu para 13ª colocação, ficando com 39 pontos, tendo de ficar atento aos rivais da parte de trás da tabela, para não ter uma desagradável surpresa com um rebaixamento à Série C. Veja no vídeo acima a rel

Luxa achou que a arbitragem “travou” muito o duelo entre Raposa e Leão-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

