Luxemburgo prevê que Palmeiras ainda estará abaixo do ideal em estreia

O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, disse nesta segunda-feira que a equipe não estará no nível ideal para a estreia do Campeonato Paulista, na quarta-feira, diante do Ituano. A pré-temporada de menos de 20 dias e a busca por conhecer melhor todos os jogadores ainda pesam e fazem com o que o treinador projete a necessidade de algumas partidas para se atingir o ápice.

“Ainda não estamos no ideal. A gente vai conseguir o ideal dentro da competição, melhorando dia a dia. É continuar treinando. A expectativa é muito boa”, disse o treinador em entrevista à TV Palmeiras. Depois de dois jogos nos Estados Unidos e do título da Florida Cup, o Palmeiras terá uma agenda movimentada, com estreia pelo Paulista na quarta, fora de casa, e clássico com o São Paulo no domingo, em Araraquara.

A equipe está definida para a estreia e terá poucas mudanças em comparação ao time escolhido para os jogos nos Estados Unidos contra Atlético Nacional e New York City. “Vamos da Florida Cup com uma base já bem estabelecida, mas totalmente fora do que nós queremos ainda, do nosso objetivo. Estou trabalhando em cima da base que já existe na equipe, com muita coisa sendo mantida”, disse Luxemburgo.

O treinador não conta até agora com nenhum reforço contratado. Para o primeiro jogo da temporada, os destaques serão jogadores promovidos das categorias de base. Um problema de última hora foi a lesão do meia Bruno Henrique, com problema na coxa direita. O jogador sentiu dores no último sábado e perderá os primeiros compromissos do Estadual. O clube não divulgou previsão de retorno.

“Eu estou satisfeito com a preparação até hoje. Só tivemos uma perda, que foi o Bruno Henrique. Mas faz parte na volta da temporada algum jogador sentir alguma coisa. No geral está tudo bem”, comentou Luxemburgo. O possível time titular do Palmeiras na estreia terá: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano.