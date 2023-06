Luxemburgo preserva trio e Corinthians não terá Giuliano, Ramos e Romero no sábado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/06/2023 - 20:51 Compartilhe

Precisando dar uma resposta aos torcedores após ser eliminado da Copa Libertadores, o Corinthians enfrenta o Cuiabá neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 10ª rodada do Brasileirão. O técnico Vanderlei Luxemburgo optou por preservar três jogadores: o lateral Rafael Ramos, o meia Giuliano e o atacante Ángel Romero.

O treinador segue ainda sem poder contar com os volantes Cantillo (treino parcial com o grupo) e Paulinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), além de Gustavo Silva, que está em fase final de recuperação da lesão no joelho.

Nesta sexta-feira, os atletas realizaram uma ativação física na academia e aqueceram no Campo 3. Em seguida, o técnico promoveu um trabalho tático e de bolas paradas de olho no jogo deste sábado. Houve ainda um treinamento de organização ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações.

Por outro lado, o treinador relacionou o zagueiro Gil, que cumpriu suspensão automática na derrota por 2 a 0 diante do América-MG. Ele voltará ao time titular ao lado de Bruno Méndez.

Com isso, o provável Corinthians para sábado tem: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Murillo (Matheus Bidu); Fausto Vera, Maycon e Renato Augusto; Pedro, Roger Guedes e Yuri Alberto.

O Corinthians entra na rodada na 16ª colocação do Brasileirão, com oito pontos, um a mais do que o Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

