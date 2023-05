Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 13:01 Compartilhe

Cerca de 300 torcedores organizados se reuniram neste sábado (6), na porta do CT Joaquim Grava, para protestar contra a diretoria, elenco e o atual momento do Corinthians. A manifestação foi coordenada por todas as torcidas uniformizadas do clube.

LUXEMBURGO NA GALERA

O principal momento do protesto aconteceu após conversas entre os líderes da manifestação com a Polícia Militar e o delegado César Saad, do DRADE, que autorizaram o treinador a conversar com os líderes das organizadas.

Luxa foi à porta do CT e comprimentou diversos torcedores presentes. O treinador pediu tempo para conseguir trabalhar e recebeu apoio dos corintianos presentes.

Em sua apresentação, o técnico pediu para que as torcidas organizadas do Corinthians repensassem a realização do protesto.

O LANCE! apurou que líderes das principais uniformizadas conversaram e cogitaram derrubar as manifestações após o pedido de Luxa, ou até transferi-la ao Parque São Jorge, sede social do clube, mas chegaram à conclusão que os alvos dos protestos no momento precisavam receber a mensagem de insatisfação da torcida.

Torcedores usaram ilustrações de figuras do clube para protestar (Foto: Rafael Marson/LANCE!)

CAIXÕES, FUNERAL E COBRANÇAS

A manifestação começou por volta das 10h. Os torcedores estenderam faixas cobrando vontade do elenco e colocaram caixões com os nomes do presidente Duílio Monteiro Alves, o gerente de futebol Alessandro Nunes, e o conselheiro Jaça.

Além deles, a torcida cobrou o ex-presidente Andrez Sanchez, o conselheiro Mané da Carne e o preparador físico Flávio de Oliveira através de ilustrações.

Os “medalhões” do elenco também foram citados nos diversos gritos de protestos das organizadas: “Ô medalhão, vai se fu…, o Coringão nao precisa de você”.

O único jogador citado nominalmente na manifestação foi Luan, que não atua pelo Timão há mais de um ano. “Luan, cu…, fora do Timão” foi o grito entoado pela torcida.

