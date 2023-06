Luxemburgo mantém otimismo e destaca evolução do Corinthians após derrota em Curitiba

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 19:38 Compartilhe

Nem mesmo a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Athletico-PR na Arena da Baixada reduziu o otimismo do técnico Vanderlei Luxemburgo. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador falou sobre a evolução da equipe mesmo com o resultado adverso, que pode recolocar o clube na zona de rebaixamento ao final da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Estamos crescendo. Jogamos dois jogos fora e conseguimos três pontos, se fossem seis era ótimo, mas temos um crescimento visível da equipe. Quem não quiser enxergar, não posso fazer nada. É na parte física, técnica e emocional”, pontuou. A derrota, porém, mantém o clube com 12 pontos.

“Não ganhar do Athletico não é um privilégio do Corinthians, eles jogam pressionando, em campo de grama sintética, erramos muito na saída no primeiro tempo, mexemos no segundo e melhoramos. Tivemos um crescimento evidente e claro. Se pontuar fora de casa e em casa, vamos sair dessa coisa (zona perigosa) e objetivar o que queremos”, completou.

Novidade na escalação para o segundo tempo, Luxemburgo aproveitou também para defender a ideia de utilizar Giuliano como primeiro volante no lugar de Roni. “Treinei isso para suprir a ausência do Paulinho. Parece que dando um passo para trás eles melhoram, vi o Giuliano jogar como primeiro homem do meio-campo num amistoso contra a Portuguesa. Coloquei um jogador mais experiente, o Fábio atuou por trás como se fosse um jogador do meio. Gostei da atuação deles.”

Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Corinthians joga a sobrevida na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, competição em que já está previamente eliminado. Empatados com quatro pontos, o time de Vanderlei Luxemburgo enfrenta o Liverpool-URU por uma vaga na Copa Sul-Americana. Ainda assim, o treinador sinalizou que deve mandar a campo o time reserva na Neo Química Arena.

“Com respeito à Sul-Americana, vamos resolver com calma para ver a equipe que vai jogar. Não sou presidente do Corinthians, mas a minha ideia é ter a semana com os jogadores que vão enfrentar o Bragantino. A ideia é colocar os jogadores que não estão atuando e preservar técnica e fisicamente os jogadores para o Bragantino e Copa do Brasil”, completou o treinador.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias