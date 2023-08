Luxemburgo lamenta ‘pênalti’ não marcado contra Estudiantes e prevê jogo difícil na Argentina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 0:39 Compartilhe

Vanderlei Luxemburgo reclamou a não marcação de um possível pênalti a favor do Corinthians no primeiro tempo diante do Estudiantes, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa sul-americana.

“Foi pênalti. Teríamos a chance de marcar mais um gol e aumentar a vantagem para o jogo de volta , que será difícil e muito complicado”, disse o treinador, referindo-se ao duelo da semana que vem na Argentina, quando o Corinthians poderá empatar para alcançar a semifinal.

Luxemburgo afirmou que tem um “elenco na mão” e poderá formar o time de Forma diferente na segunda partida. “O time vem consistente. São 14 jogos e apenas uma derrota.”

O técnico destacou a atuação do volante Moscardo, mas admitiu que o jovem ainda comete alguns erros durante as partidas. “Eu preciso jogar com ele. Por ter apenas 17 anos, ele pensa que pode ocupar todos os esaços, mas não pode.”

O zagueiro Gil, autor do gol diante do Estudiantes, atingiu a marca de 18 tentos pela equipe, o quinto zagueiro com mais gols na história do clube. “Fico muito feliz. Temos vários jogadores para a zaga e para mim tanto faz jogar pelo lado direito ou esquerdo.”

O Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no sábado, quando vai receber o Goiás, às 21 horas, na Neo Química Arena. O time ocupa a 13ª colocação, com 24 pontos.

