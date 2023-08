Luxemburgo lamenta ‘dois pontos perdidos’ pelo Corinthians: ‘A gente tinha de furar a bola’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 22:23 Compartilhe

O sentimento do Corinthians após o quarto 2 a 2 seguido com o Internacional foi de derrota. Jogadores e o técnico Vanderlei Luxemburgo não esconderam a frustração por ceder o 2 a 2 no Beira-Rio no último lance. O treinador revelou que o clima no vestiário era de abatimento e admitiu que no fim o time tinha de “furar a bola.”

“Eu sempre falei que esse time ia brigar por alguma coisa maior no Brasileirão, e é questão de tempo. Falava sempre olhando para a frente. Em momento algum pensamos só em fugir da zona de rebaixamento e estou vendo a equipe com crescimento”, celebrou Luxemburgo, pelo nono jogo seguido sem derrota do Corinthians.

Apesar da fase invicta, o resultado deste sábado acabou com gosto amargo. “Para mim, foi um dia importante. Pelo nosso crescimento. Há dois meses, se empatasse aqui estaria celebrando e hoje vi o pessoal no vestiário frustrado, pois queriam o resultado. Todo mundo de cabeça baixa, já que seria excelente a vitória. Pelo que está fazendo e a mostra do comportamento”, afirmou, também um tanto decepcionado.

“Sempre acreditei que pudéssemos crescer. Fizemos alguns jogos decisivos e conseguimos passar. Contra o Atlético, ninguém acreditava e contra o América também. Apesar das penalidades, mas é Copa”, afirmou, antes de avaliar o resultado no Sul.

“O termo que usei na fala, ali no fim foi: ‘pô tem de furar a bola, acabou o jogo’. Vi o time deles já entregando (o resultado), a gente tinha de sofrer um falta no ataque, aquelas coisas que têm de ser feita pelo resultado”, avaliou. “Ia colocar atacantes, daí veio o pênalti. Com o gol, fechei a casinha, mas em um lance fortuito, com um pouco de desatenção nossa, saiu o gol do empate. O importante é o sentimento de frustração deles, sabendo que a gente poderia conquistar uma vitória.”

Autor do segundo gol do Corinthians, mas que acabou não acompanhando Enner Valencia na hora do cruzamento para o empate de Luiz Adriano, o lateral-esquerdo Fábio Santos endossou as palavras de Luxemburgo.

“Difícil falar o que faltou. Muitos jogadores ofensivos na equipe deles, tentaram até final… Mas deixamos dois pontos importantíssimos na briga para encostar no Inter”, lamentou o lateral. “Mas é valorizar esses nove jogos em perder e focar na Sul-Americana e buscar a classificação na Argentina (visita o Newell’s Old Boys na terça-feira podendo empatar).”

