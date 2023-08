Luxemburgo festeja classificação na Copa Sul-Americana: ‘Conquistamos a vaga em casa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 0:56 Compartilhe

O técnico Vanderlei Luxemburgo considerou decisiva a vitória obtida pelo Corinthians no jogo de ida diante do Newell’s Old Boys, na Neo Química Arena, para levar o time às quartas de final da Copa Sul-Americana. Mais do que o empate sem gols, nesta terça-feira, em Rosário, na Argentina.

“Nós não conquistamos a classificação hoje, conquistamos em casa, quando viemos com a vantagem”, disse o treinador para o GE. Luxemburgo justificou a ausência de Renato Augusto no empate. “Eu falei para o Renato voltar para São Paulo, seria perigoso deixá-lo aqui, numa sequência de jogos, é um jogador experiente, é importante ele se preparar para os jogos, teremos decisões. Apesar de hoje ser uma decisão, mas seria arriscado.”

Luxemburgo faz uma série de revezamentos na equipe, visando as partidas do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil, competição na qual o time tem um jogo decisivo no dia 16, no Morumbi, contra o São Paulo, no duelo de volta da semifinal. Na primeira partida, o time de Parque São Jorge venceu por 2 a 1.

O Corinthians volta a jogar no domingo, pelo Brasileirão, diante do Coritiba, pela 19ª rodada. O time é apenas o 14º colocado, com 20 pontos, e luta para fugir das últimas colocações.

