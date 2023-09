Luxemburgo faz mudança e relaciona titulares medalhões para enfrentar o Grêmio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2023 - 20:53 Compartilhe

O treino realizado na tarde deste domingo teve algumas surpresas reservadas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo visando o duelo desta segunda com o Grêmio, em São Paulo, em partida adiada pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cinco jogadores que não enfrentaram o Fortaleza vão estar à disposição na Neo Química Arena.

O meia Renato Augusto lidera a lista que conta ainda com Maycon, que cumpriu suspensão e por isso não enfrentou os cearenses, os laterais Fagner e Fábio Santos, além do jogador paraguaio Matías Rojas, que estava com a seleção de seu país por causa da Data Fifa.

Em posição incômoda na tabela, ocupa o 14º lugar com 26 pontos, o Corinthians tem apenas cinco pontos de vantagem para o Santos, primeiro time que encabeça a zona de rebaixamento da competição.

Assim, a necessidade da vitória se torna ainda mais essencial para evitar uma pressão desnecessária no caso de um tropeço diante de sua torcida. Para o confronto com os gaúchos, o treinador corintiano aposta na experiência dos atletas com maior rodagem em um jogo que ganha contornos decisivos.

Na atividade, os jogadores realizaram trabalho com bola em campo reduzido e também um treino tático para fazer ajustes no posicionamento. A ideia do treinador é forçar a marcação desde a saída de bola para provocar um erro do adversário em seu campo de defesa

