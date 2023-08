Luxemburgo explica ‘virada de chave’ do Corinthians e Sul-Americana vira prioridade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 9:36 Compartilhe

A eliminação do Corinthians para o São Paulo na Copa do Brasil fez o técnico Vanderlei Luxemburgo traçar uma nova rota para a equipe na temporada. Após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador explicou o planejamento da equipe e o motivo que o levou a colocar um time completamente diferente daquele que entrou em campo diante do arquirrival.

“Estamos chateados, meu time ficou arriado após a perda, lá embaixo. Estávamos empenhados em fazer o Corinthians ganhar. Saímos de uma situação adversa para a semifinal da Copa do Brasil. Tenho que dar parabéns aos jogadores que vieram, os que ficaram em São Paulo não tinham emocional para jogar aqui. Hoje, tirei alguns jogadores, botei outros e usamos o elenco. É analisar com calma e critério. Foi um empate com muito sacrifício e muita determinação para virar a chave. A eliminação tem que ficar para trás”, disse Luxemburgo.

Distante da zona de rebaixamento, o Corinthians resolveu colocar novas prioridades para a sequência do ano. Com isso, a Sul-Americana começa a ganhar importância. O time alvinegro está nas quartas de final do torneio e encara o Estudiantes, da Argentina, na próxima terça-feira, no Itaquerão.

“Agora que saímos da Copa do Brasil, o presidente falou, é chegar lá em cima no Brasileiro para ir à Libertadores e ir bem na Sul-Americana. Qual o problema? Tudo o que falo é conversado internamente. Qual o problema de mudar o foco na Sul-Americana? É só questão de boa vontade. Saímos na Copa do Brasil, a Sul-Americana passou a ter importância para nós”, afirmou.

Há seis jogos sem perder no Brasileirão, o Corinthians aparece na 13ª colocação, com 24 pontos. O próximo compromisso na competição é diante do Goiás, no sábado, às 21h, no Itaquerão.

