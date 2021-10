Luxemburgo explica entrada de Keké e fala sobre estreia de Vitor Roque: ‘já mostrou a que veio’

Vanderlei Luxemburgo tem usado bastante os jovens do elenco do Cruzeiro no time principal. A mais nova investida do treinador foi a estreia do atacante Vitor Roque, de 16 anos, que fez seu primeiro jogo no profissional. Ele entrou nos segundo tempo do duelo contra o Botafogo, empate por 0 a 0, na Série B, no lugar de Bruno José.

Porém, o garoto foi sacado de campo antes do fim da partida, para a entrada de Keké. Questionado, Luxemburgo explicou o motivo de ter feito a troca e falou sobre a estreia de Roque na Raposa. Confira o vídeo acima.

Com o 15º empate na Série B, Cruzeiro está na 11ª posição, com 39 pontos e praticamente deu adeus de vez ao sonho de acesso à elite em 2022.

Vitor Roque fez sua estreia no profissional com apenas 16 anos-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

