Luxemburgo exalta recuperação e trabalho emocional no Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 22:43 Compartilhe

O técnico Vanderlei Luxemburgo não escondeu a satisfação pelo momento vivido pelo Corinthians, após enfrentar dificuldades em seu início de trabalho no clube e até correr risco de demissão. Após a vitória sobre o Vasco por 3 a 1, neste sábado, o treinador exaltou a recuperação da equipe, que completou seu sétimo jogo seguido sem derrota, e o trabalho emocional feito com o elenco.

“Logo que cheguei ao Corinthians teve um movimento de (protesto de) torcida, eu estava com o Duilio (presidente) e Alessandro (gerente de futebol) e falei: ‘vamos lá conversar com eles’. Essa parte emocional foi a que mais trabalhamos. Em momento algum eu peguei um jogador e expus ele aqui”, comentou.

“Às vezes vocês (jornalistas) não conseguem entender, eu respeito o lado de vocês, mas vocês têm que vir para o lado de cá. Quando eu faço uma palestra para os jogadores, sento um pouco do lado deles. Eu gostaria que vocês entendessem que eu sei a proposta de vocês, mas tem coisas que não podemos falar, está todo mundo de olho. Não vou chegar aqui e falar que meu jogador não jogou ‘porra nenhuma’. Lá dentro do trabalho o couro come. Mas aqui (na coletiva), não.”

Luxemburgo destacou que não chegou a temer pelo seu cargo no clube, apesar da sequência negativa logo ao assumir o comando do time, em maio. “Em momento algum eu falei aqui ou fiquei preocupado em ser mandado embora. O questionamento foi sempre externo. Se fosse mandado embora, seria algo normal do futebol. Tem que trabalhar, nada resiste ao trabalho. Aumentou a dificuldade? Trabalha mais. Ficou mais difícil? Trabalha mais ainda. Aí a coisa acontece”, declarou.

Sobre o desempenho do Corinthians na vitória deste sábado, na Neo Química Arena, o treinador classificou como o melhor jogo da equipe no aspecto técnico desde que assumiu a equipe.

“Tecnicamente, sim (foi o melhor jogo). Muito passe certo, jogo de bola, domínio do que está fazendo. A única coisa que cobrei no intervalo era que tínhamos que ser mais contundentes, fazer o goleiro sofrer mais. Mas, tecnicamente, foi nosso melhor jogo. Envolvemos o adversário, jogamos o adversário para trás, foi o nosso melhor jogo”, reforçou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias