Luxemburgo escala Ramires e Gabriel Menino para jogo de estreia no Paulistão

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, montou nesta segunda-feira o possível time titular do Palmeiras para a estreia no Campeonato Paulista, nesta quarta, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Durante o trabalho na Academia de Futebol, em São Paulo, o treinador indicou que vai utilizar um time parecido ao usado no jogo anterior, na Florida Cup, com a presença do volante Gabriel Menino entre os titulares.

O jogador, recém-promovido das categorias de base, se destacou na pré-temporada e conquistou espaço no time. Como o volante Felipe Melo será posicionado como zagueiro, Gabriel Menino atuará como o jogador da marcação no meio de campo. Junto com ele no setor a outra novidade será Ramires. O meia será o substituto de Bruno Henrique, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e está fora do time.

Na tarde desta segunda-feira, o Palmeiras realizou um trabalho coletivo em que Luxemburgo dividiu os times e diferenciou os jogadores de acordo com os coletes. Na lateral esquerda, uma mudança realizada na partida do último final de semana está mantida. Victor Luís será o titular na vaga de Diogo Barbosa. No ataque, o trio escalado diante do New York City ganha outra chance.

A possível formação titular terá: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano. No treino desta segunda-feira, a equipe reserva foi escalada sem goleiro e teve como jogadores de linha: Mayke, Luan, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Zé Rafael e Alan; Gabriel Veron, Wesley e Willian.