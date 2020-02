Luxemburgo esboça Palmeiras com lateral uruguaio e mais três novidades

O técnico Vanderlei Luxemburgo esboçou nesta quinta-feira o time do Palmeiras para enfrentar o Mirassol no domingo, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A equipe que treinou na Academia de Futebol teve quatro novidades, com destaque para o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña.

A escalação do reforço será definida nesta sexta-feira. O nome de Matías Viña ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nem no sistema de registro da Federação Paulista de Futebol. Victor Luis será o titular se o uruguaio não for regularizado.

Além do lateral-esquerdo, Luxemburgo colocou o lateral-direito Mayke, o volante Patrick de Paula e o atacante Gabriel Verón entre os titulares. Eles vão ocupar os lugares de Marcos Rocha e Ramires, machucados, e de Dudu, suspensos, respectivamente. Os três estão fora do jogo de domingo.

A equipe titular do Palmeiras foi formada por: Weverton; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Vinã; Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima; Veron, Luiz Adriano e Willian. Os reservas atuaram com: Jailson; Gabriel Menino, Luan, Vitor Hugo e Victor Luis; Bruno Henrique; Wesley, Raphael Veiga, Alan e Gustavo Scarpa; Luan Silva.

Depois do trabalho coletivo, Luxemburgo realizou uma movimentação específica para aprimorar o balanço da defesa e, por fim, um trabalho de transição e finalização com os atacantes. Marcos Rocha e Ramires fizeram tratamento na parte interna. De volta após atuar pela Colômbia no Pré-Olímpico, Angulo, que ainda se recupera de uma lesão na região do quadril, cumpriu cronograma no campo com o preparador físico Thiago Maldonado.

O Palmeiras ainda faz mais um treino nesta sexta-feira, quando mais uma vez vai buscar uma rápida adaptação ao novo piso do Allianz Parque – agora com grama sintética. A estreia no gramado será no domingo, diante do Mirassol.