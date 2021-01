Luxemburgo elogia atuação, aplicação tática e estética do terceiro gol do Vasco: O time está de parabéns’ Cruz-Maltino esperou o Atlético-MG e abriu 3 a 0 antes de sofrer dois gols na pressão do time mineiro. Terceiro gol teve assistência de Benítez pelo alto e golaço de Germán Cano