Luxemburgo critica postura do Universitario e também do jovem Ryan na comemoração do gol

Vanderlei Luxemburgo usou a entrevista coletiva após a vitória, por 2 a 1, sobre o Universitário, que garantiu o Corinthians nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, para criticar a postura do time peruano e também do jovem Ryan, autor do segundo gol corintiano.

“É preciso respeitar as leis de cada país. Nós viemos para cá para jogar futebol. Não batemos, não brigamos, jogamos apenas futebol em campo. É preciso ter cuidado para não criar um clima tão tenso”, disse o treinador, referindo-se à confusão registrada após o gol de Ryan, que causou a expulsão de cinco jogadores.

O clima de insegurança foi intensificado em decorrência da prisão de Sebastián Avellino Vargas, preparador físico do Universitário flagrado fazendo gestos racistas contra torcedores do Corinthians na Neo Química Arena, semana passada. Ele continua detido em São Paulo.

Luxemburgo também não concordou com a atitude de Ryan, que tirou a camisa e mostrou para a torcida peruana, após o marcar o segundo gol no final da partida. “Meu jogador não pode fazer isso porque pode ser muito grave. Mas ele é jovem e vai aprender.”

O treinador considerou como chave para a classificação a vitória por 1 a 0 no jogo de ida na Neo Química Arena. “Em uma disputa é muito importante ter vantagem em casa. Essa vantagem foi decisiva aqui”, disse Luxemburgo, que elogiou o trabalho feito pelos jovens jogadores em Lima.

“Este jogo vai ficar marcado na vida desses jogadores. Eles estão correspondendo na primeira competição internacional que estão disputando”, afirmou o técnico corintiano. “Usamos duas equipes nas três competições, mas estamos dando importância para a Sul-Americana.”

