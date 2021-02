Luxemburgo critica arbitragem após problema com o VAR e afirma ‘O campeonato está manchado’ Durante a coletiva virtual de imprensa, o treinador teceu duras críticas ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza e cobrou um posicionamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo

O jogo decisivo entre Vasco e Internacional, realizado neste domingo em São Januário, foi cercado de polêmicas envolvendo o VAR. No primeiro gol da vitória do Colorado, o programa da arbitragem de vídeo que analisa as linhas de impedimento não funcionou e foi validada a decisão do campo, do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Em coletiva de imprensa, o técnico Vanderlei Luxemburgo criticou e disse que o “campeonato está manchado”.

– Pensamos (em não voltar pro segundo tempo), mas correríamos o risco de perder mais pontos além dos três. Se acabar a luz, tem que esperar voltar a luz. Se a linha não está funcionando, tem que esperar voltar a funcionar. Se não funcionar, para o jogo. Eles não tiveram a sensibilidade de fazer isso e foram prepotentes. O Flávio está de brincadeira em falar que vai ver em casa se está certo ou errado. O VAR está aí para poder auxiliar, isso é uma falta de respeito. Ele falou com deboche, não pode fazer isso, tem que respeitar os profissionais. Tem muitos árbitros que não jogaram bola e não conseguem entender algumas situações. Ele é um dos responsáveis pela derrota – reclamou



– Não só pelo que aconteceu hoje, mas o campeonato está manchado pela sequência de erros que aconteceram na competição. Hoje foi o pior de todos, não poderia ter um jogo de futebol, deveria ter sido adiado. Se há intenção ou não, só falo o seguinte: foram 18 erros contra o Vasco e cinco a favor. São muitos erros contra o Vasco, a equipe mais prejudicada pela arbitragem – acrescentou.

Vale destacar que o lance capital do jogo aconteceu logo aos 9 minutos do primeiro tempo. O meio-campista Rodrigo Dourado cabeceou para o fundo da meta do goleiro Fernando Miguel. Todavia, na análise do lance, o programa do VAR que analisa as linhas de impedimento não funcionou e foi validada a decisão do campo, do árbitro.

Com 37 pontos e na zona de rebaixamento, o Vasco visita o Corinthians, na Neo Química Arena, no próximo domingo, às 16h, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe precisa vencer e torcer por um tropeço do Bahia diante do Fortaleza, no Castelão, para deixar o Z4.

